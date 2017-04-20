Форвард "Монако" в 18 лет за один матч установил несколько рекордов Лиги чемпионов

Сегодня, 10:13

Килиан Мбаппе превзошел Месси и Роналду, но не дотянул до Рауля

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе забил гол в ответном матче с дортмундской "Боруссией" (3:1).

Француз провел свою четвертую игру в плей-офф Лиги чемпионов. Во всех четырех матчах он забивал.

В предыдущие годы подобной результативностью отмечались Дидье Дрогба (четыре гола "Ювентусу" и "Челси" в 2009 году) и Криштиану Роналду (пять голов "МЮ" и "Галатасараю" в 2013-м). Но если Дрогба не сумел поразить ворота "Барселоны", то Роналду забил еще и первом полуфинале дортмундской "Боруссии".

На счету нападающего уже пять голов в играх на вылет. Больше него в данном турнире в его возрасте забивал только бывший форвард "Реала" Рауль.

Отметка в пять голов стадии плей-офф Лиги чемпионов покорилась французу намного быстрее, чем многим признанным звездным бомбардирам. Нападающему "Барселоны" Лионелю Месси был 21 год, когда он забил свой пятый гол в плей-офф ЛЧ. Форварду "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни было 22 года, Криштиану Роналду ("Реал") – 23, Роберту Левандовски ("Бавария") – 24, Антуану Гризманну ("Атлетико") – 26, а Златану Ибрагимовичу ("МЮ") – 31.

Мбаппе стал первым в истории плей-офф Лиги чемпионов футболистом, забивавшим в первом, втором, третьем и четвертом матчах своей карьеры.

Нападающий – самый молодой игрок, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии. Француз сделал это в возрасте 18 лет и 120 дней.

К тому же Мбаппе забил 16 голов в 16 последних играх за "Монако". Статистика учитывает 2 матча в рамках Кубка Франции, 9 туров чемпионата, финал Кубка лиги и 4 игры в плей-офф Лиги чемпионов.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Килиан Мбаппе

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Источники:

Спорт сегодня, Championat.ru, СЭ

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