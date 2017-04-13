Форвард "Монако" – первый игрок в возрасте до 19 лет, забивший 4 гола в плей-офф Лиги чемпионов

18-летний нападающий "Монако" Килиан Мбаппе дважды отличился в первом гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Футболист забил свой мяч на 19-й минуте при счете 0:0. А второй – на 79-й минуте, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

Таким образом, Килиан стал первым футболистом в возрасте до 19 лет, которому удалось забить три гола в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее форвард забивал по голу в первом и втором матче с "Манчестер Сити" в 1/8 финала.