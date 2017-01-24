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Форвард "Бетиса" Роман Зозуля получил травму http://www.segodnya.ua/img/article/7911/62_main.1485249577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/62_tn.1485249577.jpg Футбол О сроках восстановления украинца пока не сообщается

Форвард "Бетиса" Роман Зозуля получил травму

Сегодня, 11:19

О сроках восстановления украинца пока не сообщается

Роман Зозуля. Фото realbetisbalompie.es
Роман Зозуля. Фото realbetisbalompie.es

Нападающий "Бетиса" и национальной сборной Украины Роман Зозуля получил повреждение, сообщает Estadio Deportivo.

Футболист травмировал левое колено, из-за чего пропустил тренировку. О сроках восстановления не сообщается, но украинец уже занимается с физиотерапевтом.

Отметим, что в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (0:0) 27-летний форвард впервые в сезоне появился в основном составе "Бетиса", но был заменен на 52-й минуте на Алегрию.

В "Бетис" Зозуля перебрался летом 2016 года. В текущем сезоне Роман провел шесть матчей во всех турнирах, голов пока что не забивал.

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Источник:

FootBoom

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