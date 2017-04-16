Фонсека: "О матче с "Динамо" мы начинаем думать уже сегодня"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о победе над "Олимпиком" (4:0) в чемпионате Украины.

– Здравствуйте. "Шахтер" показал очень хорошую игру. Мы надежно действовали в обороне и забили четыре мяча, хотя могли и еще. Было много голевых шансов. Думаю, матч не слишком отличался от поединка с "Черноморцем", как и от предыдущих встреч с "Олимпиком". Возможно, тогда мы создали даже больше моментов, просто не было реализации, которой, к счастью, хватило сегодня. Это заслуженная победа.

– Сегодня вы дали двадцать минут Зубкову. Как оцените его игру?

– Зубков – футболист, в которого мы очень верим. Александр еще молод, но много работает. Думаю, он прекрасно понимает, что сложно играть в команде, где есть такие исполнители, как Марлос, Тайсон и Бернард. Зубков трудился, ждал шанса, появившегося сегодня, и показал себя наилучшим образом.

– Как прокомментируете трансфер Хочолавы, как вы видите его место в команде? У ряда игроков – Кучера, Срны и Кобина – в конце сезона заканчиваются контракты. Какова их судьба?

– Я не говорю о футболистах, которые сегодня еще не с нами. Что же касается второго вопроса, понятно, что данный момент решается клубом. Все об этом помнят, мы к этому внимательны, однако сейчас сконцентрированы только на финальной части чемпионата.

– Вчера был ровно год после матча "Шахтер" – "Брага". Португальской командой тогда руководили вы. Каким запомнили тот день и могли ли тогда подумать, что уже очень скоро станете наставником "горняков"?

– У меня не самые лучше воспоминания о той игре, как вы понимаете. Говоря искренне, конечно, тогда я даже не думал, что когда-нибудь стану главным тренером дончан. Но сейчас, глядя на свою жизнь и карьеру, могу сказать еще раз: я очень счастлив в "Шахтере".

– Впереди встреча с "Динамо". Какой будет подготовка? Ваши ожидания?

– О матче с "Динамо" мы начинаем думать уже сегодня. Будем готовиться. Прекрасно понимаем, какими качествами обладает соперник и насколько сложный предстоит поединок. В последнее время киевляне полностью изменили свой стиль игры. Постараемся подготовить нашу команду наилучшим образом.

– "Динамо" действует в три защитника. Противостояли ли вы раньше клубам с таким тактическим построением?

– Да, и в этом году несколько команд чемпионата Украины уже действовали против нас с такой схемой. Понятно, что "горняки" не меняют своих принципов и не подстраиваются под игру соперника. Постараемся изучить "Динамо" как можно лучше и внести некоторые коррективы, чтобы также удивить.