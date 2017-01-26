Филипп Будковский после отказа "Шахтера" взять его на сбор не знает, где продолжит карьеру

Форвард не был вызван на второй сбор "горняков" и теперь его агент ищет варианты продолжения карьеры

Нападающий "Шахтера" Филипп Будковский, возвращенный "горняками" из аренды в российском "Анжи", выразил недоумение по поводу того, что тренерский штаб донецкого клуба не вызвал его на зимний сбор в Португалии.

"Почему не поехал на второй сбор с "Шахтером"? Мне никто ничего не объяснял, – приводит сказал Будковский. – Главный администратор позвонил мне и сказал, что я не лечу в Португалию. Вот и все. Больше ни с кем на эту тему в клубе не разговаривал. Мои перспективы в "Шахтере"? Все зависит только от меня. Дай Бог, чтобы я в будущем вернулся и играл в этом клубе. Пока не знаю, где продолжу карьеру – агент еще занимается этим вопросом. Думаю, за 5-6 дней будет что-то известно".

За "Анжи" украинец сыграл в 19 матчах, в которых забил пять голов. Ранее спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра сообщил, что если Будковский покинет "Шахтер", то "Анжи" продолжит сотрудничество с игроком.