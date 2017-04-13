ФИФА вызвала Лео Месси в Цюрих "на ковер"

Форвард "Барселоны" должен приехать в штаб-квартиру ФИФА на разбирательства по его дисквалификации

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелль Месси вызван Международной федерацией футбола (ФИФА) для дачи показаний по своей дисквалификации. Встреча Месси с чиновниками ФИФА должна пройти в Цюрихе 4 мая.

ФИФА пригласила Месси на встречу, чтобы он мог дать объяснения по поводу дисквалификации, полученной после матча со сборной Чили, 4 мая. И очень важно, чтобы он согласился прибыть на встречу вместе с адвокатами Федерации футбола Аргентины (АФА), чтобы добиться снижения срока дисквалификации. Поэтому завтра вечером я вылечу в Барселону, чтобы уговорить его", – приводит слова президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии AS.

Дисциплинарный комитет ФИФА в конце марта дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили

АФА подала апелляцию.