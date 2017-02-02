ФФУ: "Трансфер Зозули не состоялся из-за политических призывов фанатов"

Федерация футбола Украины (ФФУ) отреагировала на срыв трансфера нападающего "Бетиса" Романа Зозули в "Райо Вальекано".

"Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, чтобы по делу перехода футболиста в клуб "Райо Вальекано", который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, было принято объективное и справедливое решение, основанное на правиле, что футболист должен играть", – говорится в сообщении ФФУ.

Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь. В итоге в "Райо Вальекано" решили отказаться от аренды футболиста и вернули его в "Бетис", но из-за юридических тонкостей Зозуля теперь не может выступать ни за один из клубов.