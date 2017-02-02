ФФУ: "Трансфер Зозули не состоялся из-за политических призывов фанатов"

Сегодня, 17:03

В Федерации футбола Украины выразили поддержку Роману Зозуле

Роман Зозуля. Фото ФФУ
Роман Зозуля. Фото ФФУ

Федерация футбола Украины (ФФУ) отреагировала на срыв трансфера нападающего "Бетиса" Романа Зозули в "Райо Вальекано".

"Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА, чтобы по делу перехода футболиста в клуб "Райо Вальекано", который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, было принято объективное и справедливое решение, основанное на правиле, что футболист должен играть", – говорится в сообщении ФФУ.

Напомним, футболист приехал в "Райо Вальекано" в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь. В итоге в "Райо Вальекано" решили отказаться от аренды футболиста и вернули его в "Бетис", но из-за юридических тонкостей Зозуля теперь не может выступать ни за один из клубов.
футболист, ФФУ, ФИФА, нападающий, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис, трансфер

Вы сейчас просматриваете новость "ФФУ: "Трансфер Зозули не состоялся из-за политических призывов фанатов"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Роман Зозуля. Фото Facebook

Посол Украины в Испании: "Ситуация с Зозулей - это часть гибридной войны"

Сегодня, 16:31

Украинские дипломаты обратились в ФФУ и готовят обращение в футбольную лигу Испании

Футбол

Роман Зозуля пока не может играть. Фото ФК "Бетис"

Заявление "Бетиса": "Будем поддерживать Романа Зозулю и его семью в это непростое время"

Сегодня, 15:44

Украинский форвард не смог перейти в "Райо Вальекано" из-за ультрас

Футбол

Роман Зозуля. Фото ФФУ

Президент ФФУ назвал испанских фанатов пособниками российских террористов

Сегодня, 14:24

Андрей Павелко прокомментировал скандал с переходом Романа Зозули

Футбол

Роман Зозуля

Стаховский - фанатам "Райо Вальекано": "Вы необразованны и не достойны такого игрока, как Зозуля"

Вчера, 22:43

Испанские ультрас обвинили украинского футболиста в нацизме

Футбол

Зозуля в футболке, которая стоила ему работы в "Райо Вальекано"

Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране"

Вчера, 19:02

Ультрас "Райо Вальекано" вынудили клуб отказаться от футболиста

Футбол

Роман Зозуля. Фото Twitter

Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули

Вчера, 17:52

Из-за требований ультрас испанский клуб отменил аренду украинского нападающего

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования