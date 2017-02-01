ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро

Сегодня, 20:05

В "Динамо" настаивали, что футболист в последние месяцы в клубе не выполнял условия контракта

Артем Милевский. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Артем Милевский. Фото ФК "Динамо"

Палата споров Федерации футбола Украины отклонила все претензии форварда "Тосно" Артема Милевского к "Динамо", сообщает телеканал "Футбол 1".

Напомним, Милевский подал иск в ФФУ на "Динамо" из-за невыплаты ему трех зарплат и подъемных при расставании в 2013 году. Как заявлял ранее агент 32-летнего форварда Александр Панков, ФФУ рассматривала это дело больше года, и только сегодня вынесла окончательный вердикт.

Сообщается, что футбольные чиновники отказали Милевскому в компенсации в размере около 1,2 миллиона евро, тем самым встав на сторону "Динамо", чей президент Игорь Суркис ранее настаивал, что Артему не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.

Источник также добавляет, что теперь у Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться – неизвестно.

Артем Милевский в футболке "Динамо" сыграл 229 матчей, забив 80 голов. После ухода из "Динамо" он выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", но нигде не добивался большого успеха.
футбол, Динамо Киев, ФФУ, Артем Милевский

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Источник:

SportArena

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