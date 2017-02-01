ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро

В "Динамо" настаивали, что футболист в последние месяцы в клубе не выполнял условия контракта

Палата споров Федерации футбола Украины отклонила все претензии форварда "Тосно" Артема Милевского к "Динамо", сообщает телеканал "Футбол 1".

Напомним, Милевский подал иск в ФФУ на "Динамо" из-за невыплаты ему трех зарплат и подъемных при расставании в 2013 году. Как заявлял ранее агент 32-летнего форварда Александр Панков, ФФУ рассматривала это дело больше года, и только сегодня вынесла окончательный вердикт.

Сообщается, что футбольные чиновники отказали Милевскому в компенсации в размере около 1,2 миллиона евро, тем самым встав на сторону "Динамо", чей президент Игорь Суркис ранее настаивал, что Артему не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта.

Источник также добавляет, что теперь у Милевского есть право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но будет ли он им пользоваться – неизвестно.

Артем Милевский в футболке "Динамо" сыграл 229 матчей, забив 80 голов. После ухода из "Динамо" он выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", но нигде не добивался большого успеха.