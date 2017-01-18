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Феррейра: "В первое время буду контролировать Бланко Лещука и все ему объяснять" http://www.segodnya.ua/img/article/7893/47_main.1484734646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/47_tn.1484734646.jpg Футбол Аргентинский форвард считает, что конкуренция пойдет им во благо

Феррейра: "В первое время буду контролировать Бланко Лещука и все ему объяснять"

Сегодня, 12:17

Аргентинский форвард считает, что конкуренция пойдет им во благо

Факундо Феррейра. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Факундо Феррейра. Фото ФК "Шахтер"

Аргентинский нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра делится впечатлениями от первых тренировок и обещает помогать новичку команды Густаво Бланко Лещуку.

- Факундо, что можешь сказать о первых днях сборов? Над чем работает "Шахтер"?

- Мы сейчас очень устаем, потому что выполняем тяжелую работу. В предсезонный период так происходит всегда. Конечно, нам нелегко, но эти занятия крайне важны для команды, потому что позволят хорошо подготовиться к сезону.

- Первые тренировки всегда самые сложные?

- Да. Каждый день мы много бегаем, выполняем все упражнения в высоком темпе, работаем с мячом. Поначалу это трудно, но уверен, что нам удастся набрать форму к первым матчам.

- В "Шахтере" новичок – Густаво Бланко Лещук. Рад появлению еще одного аргентинца?

- Считаю, это необходимый трансфер для нас. Густаво – очень хороший футболист, уже показавший себя в "Карпатах". Думаю, он нам поможет. Я вдвойне рад, поскольку это аргентинец. Мы с ним быстро найдем общий язык. Всегда приятно общаться с соотечественником. Так что я счастлив.

- Будешь помогать Густаво?

- Обязательно. Если ему что-то понадобиться, я с радостью помогу. В первое время буду его контролировать и все объяснять. Уверен, его адаптация пройдет хорошо.

- Вы с Густаво станете друзьями или конкурентами за место в составе?

- Естественно, будем конкурировать на позиции форварда. Но это пойдет нам во благо. Конкуренция для игроков очень важна, она позволяет прогрессировать и делает нас сильнее.
футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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