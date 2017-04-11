Федерация футбола Греции шпионила за игроками сборной

Федерация футбола Греции на протяжении последних лет следила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и подслушивающие устройства. Об этом стало известно в ходе расследования комитета ФИФА.

В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА из-за коррупции в греческом футболе. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения.

"Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной. Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду", – говорится в заявлении ФИФА.