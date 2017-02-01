Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули
Из-за требований ультрас испанский клуб отменил аренду украинского нападающего
Спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля вернулся из расположения "Райо Вальекано", куда на днях был отправлен в аренду.
"Люди прежде всего, поэтому мы позаботимся о Зозуле. Сейчас он возвращается в Севилью. Мы посмотрим, что смогут сделать наши юристы. Мы получили сообщения, что он имеет проблемы с радикалами в "Райо". Мы поговорили с руководством мадридского клуба и решили, что Роман возвращается", – цитирует спортивного директора" Бетиса "издание AS.
Издание также сообщает, что на данный момент из-за юридических нюансов Зозуля не может выступать ни за одну из команд.
Напомним, Зозуля встретили оскорбительным баннером на первой тренировке в "Райо Вальекано". Испанская пресса сообщает, что фанаты не хотели ни с кем разговаривать и продолжали требовать ухода Зозули. Чтобы утихомирить болельщиков клуб даже вызвал полицию.
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