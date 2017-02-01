Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули

Сегодня, 17:52

Из-за требований ультрас испанский клуб отменил аренду украинского нападающего

Роман Зозуля. Фото Twitter
Роман Зозуля. Фото Twitter

Спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля вернулся из расположения "Райо Вальекано", куда на днях был отправлен в аренду. 

"Люди прежде всего, поэтому мы позаботимся о Зозуле. Сейчас он возвращается в Севилью. Мы посмотрим, что смогут сделать наши юристы. Мы получили сообщения, что он имеет проблемы с радикалами в "Райо". Мы поговорили с руководством мадридского клуба и решили, что Роман возвращается", – цитирует спортивного директора" Бетиса "издание AS.

Издание также сообщает, что на данный момент из-за юридических нюансов Зозуля не может выступать ни за одну из команд.

Напомним, Зозуля встретили оскорбительным баннером на первой тренировке в "Райо Вальекано". Испанская пресса сообщает, что фанаты не хотели ни с кем разговаривать и продолжали требовать ухода Зозули. Чтобы утихомирить болельщиков клуб даже вызвал полицию.

Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано" на обвинения в нацизме
чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Источники:

AS.com, Футбол 24

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