Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули

Спортивный директор "Бетиса" Мигель Торресилья рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля вернулся из расположения "Райо Вальекано", куда на днях был отправлен в аренду.

"Люди прежде всего, поэтому мы позаботимся о Зозуле. Сейчас он возвращается в Севилью. Мы посмотрим, что смогут сделать наши юристы. Мы получили сообщения, что он имеет проблемы с радикалами в "Райо". Мы поговорили с руководством мадридского клуба и решили, что Роман возвращается", – цитирует спортивного директора" Бетиса "издание AS.

Издание также сообщает, что на данный момент из-за юридических нюансов Зозуля не может выступать ни за одну из команд.

Напомним, Зозуля встретили оскорбительным баннером на первой тренировке в "Райо Вальекано". Испанская пресса сообщает, что фанаты не хотели ни с кем разговаривать и продолжали требовать ухода Зозули. Чтобы утихомирить болельщиков клуб даже вызвал полицию.

Роман Зозуля ответил болельщикам "Райо Вальекано" на обвинения в нацизме