ФОТОФАКТ. Фанаты "Спартака" подарили портрет экс-игроку сборной Украины
Максим Калиниченко на днях отпраздновал 38-летие
Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко 26 января отметил 38-летие. Ко дню рождения футболист получил необычный подарок.
Фанаты московского "Спартака" презентовали украинцу портрет, выполненный в клубных цветах.
Заметим, что Калиниченко защищал цвета московского клуба с 2000 по 2008 года. Провел за "Спартак" 134 поединка, в которых забил 22 гола.
За сборную Украины Калиниченко провел 47 матчей, забил 7 мячей. Участвовал в чемпионате мира 2006 года.
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