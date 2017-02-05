ФОТОФАКТ. Фанаты "Спартака" подарили портрет экс-игроку сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко 26 января отметил 38-летие. Ко дню рождения футболист получил необычный подарок.

Фанаты московского "Спартака" презентовали украинцу портрет, выполненный в клубных цветах.

Заметим, что Калиниченко защищал цвета московского клуба с 2000 по 2008 года. Провел за "Спартак" 134 поединка, в которых забил 22 гола.

За сборную Украины Калиниченко провел 47 матчей, забил 7 мячей. Участвовал в чемпионате мира 2006 года.