Фанаты "Райо Вальекано" во время матча устроили акцию против Романа Зозули (фото)

Ультрас показали растяжку "Зозуле здесь не место" и обклеили арену листовками с перечеркнутым лицом футболиста

Ултрас "Райо Вальекано" в воскресенье во время домашнего матча 24-го тура Сегунды с "Альмерией" (1:0) провели акцию против аренды в команду форварда "Бетиса" Романа Зозули.

До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечеркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а также расклеивали их на стенах арены. Уже во время матча ультрас клуба растянули большой баннер со словами: "Вальекас – свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место".

Ранее "Райо Вальекано" отказался от аренды Зозули из-за угроз со стороны фанатов. Сам футболист заявил, что не станет играть в клубе с "пророссийскими" болельщиками, которые угрожают ему и его семье.

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