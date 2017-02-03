Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе"

Болельщики "Райо Вальекано" выразили недовольство попыткой руководство клуба арендовать у "Бетиса" нападающего Романа Зозулю. Футболист уже перешел к "пчелам", но через сутки сделка была отменена в связи с требованием фанатов, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. В связи с тем, что в текущем сезоне игрок был заявлен за три разных клуба, остаток игрового года он пропустит.

"Небольшие в спорте, но с большими ценностями". Это и есть "Райо Вальекано", – гласит сообщение фанатов в твиттере. – "К сожалению, за последние несколько часов руководство клуба растоптало наши ценности. Возможно, если бы мы не отреагировали на происходившие события – ничего бы этого не случилось. Вероятно, не будь у фанатов и "Райо Вальекано" такой тесной связи – украинский игрок уже тренировался бы с командой. Но мы являемся голосом всех болельщиков нашей команды. И мы верим в свои ценности, защищаем их от начала и до конца. Мы убеждены, что в нашем клубе, в нашем городе и в нашем виде спорта не должно быть людей с нацистками взглядами".

Напомним, что в "Бетис" Зозуля перешел из "Днепра" летом минувшего года. В новой команде 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе. На счету Зозули шесть матчей в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. В пяти встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.