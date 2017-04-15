Фанаты "Милана" оригинальным баннером отреагировали на продажу клуба

Сегодня, 17:54

Новым владельцем команды стал китайско-американский консорциум

Баннер от фанов. Фото AFP
Баннер от фанов. Фото AFP

Болельщики "Милана" на матче 32-го тура итальянской Серии A с "Интером" вывесили баннер, посвященный продаже клуба новым инвесторам.

В четверг, 13 апреля, состоялась продажа "Милана" китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Йонхонг. Уже бывший президент и владелец "Милана" Сильвио Берлускони продал 99,93 % акций клуба. Общая сумма сделки оценивается в 740 млн евро.

На баннере изображен человек, которому протягивают банкноту палочками для еды. Также на полотнище написано: "Все, что вы можете съесть". Ниже был растянут баннер с надписью: "Приятного аппетита, итальянская лига".
футбол, Милан Италия

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Источник:

Championat.ru

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