Фанаты "Лестера" получили сроки за беспорядки в Мадриде

Сегодня, 15:35

Перед матчем "Атлетико" – "Лестер" (1:0) английские фанаты вступили в столкновение с испанской полицией

Английские фанаты вступили в столкновение с испанской полицией в центре Мадрида. Фото AFP
Английские фанаты вступили в столкновение с испанской полицией в центре Мадрида. Фото AFP

Мадридский суд приговорил восьмерых болельщиков "Лестера" к заключению на срок в четыре месяца за агрессивное поведение в столице Испании перед игрой "лис" с "Атлетико".

Шестеро из хулиганов получили дополнительные четыре месяца. Их поведение было охарактеризовано в качестве покушения на жизнь властей. Пострадавшим сотрудникам полиции будет выплачена компенсация, передает El Periodico.

В среду английские болельщики устроили беспорядки на центральной площади Мадрида Каса-де-Панадерия и вступили в столкновение с полицией.

"Лестер" проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.

18 апреля команды проведут ответный матч в Англии.
Лига чемпионов, английские болельщики, Атлетико Мадрид, футбольные фанаты, Лестер

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Источник:

Eurosport

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