Фанаты "Лестера" получили сроки за беспорядки в Мадриде
Перед матчем "Атлетико" – "Лестер" (1:0) английские фанаты вступили в столкновение с испанской полицией
Мадридский суд приговорил восьмерых болельщиков "Лестера" к заключению на срок в четыре месяца за агрессивное поведение в столице Испании перед игрой "лис" с "Атлетико".
Шестеро из хулиганов получили дополнительные четыре месяца. Их поведение было охарактеризовано в качестве покушения на жизнь властей. Пострадавшим сотрудникам полиции будет выплачена компенсация, передает El Periodico.
В среду английские болельщики устроили беспорядки на центральной площади Мадрида Каса-де-Панадерия и вступили в столкновение с полицией.
"Лестер" проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.
18 апреля команды проведут ответный матч в Англии.
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