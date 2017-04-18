Фанаты "Брондбю" бросили в футболистов дохлых крыс

Фанаты датского "Брондбю" во время матча чемпионата страны с "Копенгагеном" забросали футболистов команды соперника дохлыми крысами.

Встреча "Брондбю" – "Копенгаген" прошла в понедельник, 17 апреля, и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Вербич (65-я минута).

Инцидент произошел за пять минут до конца основного времени матча. Игрок "Копенгагена" пошел выполнять угловой удар, и в этот момент болельщики хозяев начали бросать в него и в его партнеров, находящихся по близости, дохлых крыс. Всего было брошено четыре тушки животных.

"Копенгаген" и "Брондбю" являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании. "Копенгаген" выигрывал чемпионат страны 11 раз, "Брондбю" – 10-кратный чемпион.