Фанаты "Боруссии" предлагают ночлег болельщикам "Монако"
Поединок команд в Лиге чемпионов перенесли на среду из-за взорвавшейся бомбы
Жители Дортмунда предлагают ночлег тем болельщикам "Монако", которые вынуждены будут задержаться в городе из-за переноса на среду матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Боруссии".
Как сообщает официальный твиттер "Боруссии", болельщики "Монако" могут найти себе ночлег по хэштегу #bedforawayfans в твиттере.
Отметим, что фанаты монегасков выразили поддержку своему сопернику, проскандировав на трибунах стадиона "Сигнал Идуна Парк": "Дортмунд, Дортмунд".
Dans l'attente de la décision de l'UEFA, les supporters de l'@AS_Monaco scandent des "Dortmund Dortmund" #BVBASM pic.twitter.com/wuZ5IDirOi— Nicolas Werquin (@NicolasWerquin) 11 апреля 2017 г.
В то же время "Монако" сообщило, что возместит деньги тем болельщикам, кто не сможет посетить матч в среду.
Ранее стало известно, что рядом с автобусом "Боруссии" произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу.
Бартра поранил руку после того, как разбилось стекло в автобусе. Сообщается, что он уже перенес операцию и вернулся к себе домой.
В связи с этим сегодня матч "Боруссия" – "Монако" не состоится. Он был перенесен на среду, 12 апреля, и начнется в 19:45.
Вы сейчас просматриваете новость "Фанаты "Боруссии" предлагают ночлег болельщикам "Монако"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии