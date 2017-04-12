Фанаты "Боруссии" предлагают ночлег болельщикам "Монако"

Сегодня, 00:31

Поединок команд в Лиге чемпионов перенесли на среду из-за взорвавшейся бомбы

Фото AFP
Фото AFP

Жители Дортмунда предлагают ночлег тем болельщикам "Монако", которые вынуждены будут задержаться в городе из-за переноса на среду матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Боруссии".

Как сообщает официальный твиттер "Боруссии", болельщики "Монако" могут найти себе ночлег по хэштегу #bedforawayfans в твиттере.

Отметим, что фанаты монегасков выразили поддержку своему сопернику, проскандировав на трибунах стадиона "Сигнал Идуна Парк": "Дортмунд, Дортмунд".

В то же время "Монако" сообщило, что возместит деньги тем болельщикам, кто не сможет посетить матч в среду.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом "Боруссии" произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу.

Бартра поранил руку после того, как разбилось стекло в автобусе. Сообщается, что он уже перенес операцию и вернулся к себе домой.

В связи с этим сегодня матч "Боруссия" – "Монако" не состоится. Он был перенесен на среду, 12 апреля, и начнется в 19:45.
Монако, футбол, болельщики, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Источник:

Советский спорт

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