Фанаты "Боруссии" избили болельщиков "Лейпцига", среди которых были женщины и дети (видео)
Хулиганы забрасывали оппонентов камнями и бутылками
Перед матчем дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" (1:0) произошли столкновения болельщиков.
Сообщается, что представители фанатских группировок дортмундской команды напали на болельщиков "Лейпцига", в том числе на женщин и детей. Фанаты забрасывали оппонентов камнями и бутылками.
Суммарно по итогам нападения открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков "РБ" неизвестно, их не меньше 10. Среди пострадавших также числятся 4 представителя правоохранительных органов.
По сообщениям полиции, фанаты "Боруссии" вели себя агрессивно по отношению ко всем болельщикам "Лейпцига", включая детей и женщин.
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