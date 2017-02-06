Фанаты "Боруссии" избили болельщиков "Лейпцига", среди которых были женщины и дети (видео)

Сегодня, 16:04

Хулиганы забрасывали оппонентов камнями и бутылками


Перед матчем дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпциг" (1:0) произошли столкновения болельщиков.

Сообщается, что представители фанатских группировок дортмундской команды напали на болельщиков "Лейпцига", в том числе на женщин и детей. Фанаты забрасывали оппонентов камнями и бутылками.

Суммарно по итогам нападения открыто 28 уголовных дел. Количество пострадавших болельщиков "РБ" неизвестно, их не меньше 10. Среди пострадавших также числятся 4 представителя правоохранительных органов.

По сообщениям полиции, фанаты "Боруссии" вели себя агрессивно по отношению ко всем болельщикам "Лейпцига", включая детей и женщин.
футбол, болельщики, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, ФК Лейпциг

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