Фанаты "Баварии" тоже обвинили Зозулю в нацизме: реакция генконсула Украины

Сегодня, 16:05

После того, как фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры против Зозули, генконсул потребовал извинений от "Баварии"

Баннер фанатов во время матча Кубка Германии. Фото Facebook
Баннер фанатов во время матча Кубка Германии. Фото Facebook

Болельщики "Баварии" на матче Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0) вывесили на трибунах баннеры с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон". Баннеры продержали около минуты.

Напомним, что Роман Зозуля в конце января должен был перейти из "Бетиса" на правах аренды в "Райо Вальекано", но трансфер не состоялся из-за протестов фанатов, обвинивших футболиста в нацизме.

Нападающий вернулся в "Бетис", но не сможет выступать за команду до лета.

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк в своем facebook прокомментировал новость о поведении фанатов "Баварии" и заявил, что потребует извинений о клуба.

Бавария, Роман Зозуля, кубок Германии, Райо Вальекано, Бетис

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Сегодня|Спорт

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