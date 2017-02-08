Фанаты "Баварии" тоже обвинили Зозулю в нацизме: реакция генконсула Украины

После того, как фанаты мюнхенского клуба вывесили баннеры против Зозули, генконсул потребовал извинений от "Баварии"

Болельщики "Баварии" на матче Кубка Германии с "Вольфсбургом" (1:0) вывесили на трибунах баннеры с надписями "Нацисты, убирайтесь из футбола" и "Зозуля, иди вон". Баннеры продержали около минуты.

Напомним, что Роман Зозуля в конце января должен был перейти из "Бетиса" на правах аренды в "Райо Вальекано", но трансфер не состоялся из-за протестов фанатов, обвинивших футболиста в нацизме.

Нападающий вернулся в "Бетис", но не сможет выступать за команду до лета.

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк в своем facebook прокомментировал новость о поведении фанатов "Баварии" и заявил, что потребует извинений о клуба.