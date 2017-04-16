Фанаты английских клубов в знак протеста закидали поле игрушечными свиньями

Болельщики клубов третьего английского дивизиона "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" перед матчем 43-го тура чемпионата провели акцию протеста против руководства клуба.

Как сообщает BBC Sport, болельщики, недовольные результатами своих команд, забросали поле пластиковыми свиньями.

Из-за этого начало матча было перенесено на десять минут.

"Ковентри" замыкает турнирную таблицу с 36-ю очками, потеряв шансы остаться в третьем дивизионе. "Чарльтон" занимает 15-ю строчку, набрав 51 очко.