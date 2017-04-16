Фанаты английских клубов в знак протеста закидали поле игрушечными свиньями

Сегодня, 09:07

Болельщики выразили недовольство результатами команд


Болельщики клубов третьего английского дивизиона "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" перед матчем 43-го тура чемпионата провели акцию протеста против руководства клуба.

Как сообщает BBC Sport, болельщики, недовольные результатами своих команд, забросали поле пластиковыми свиньями.

Из-за этого начало матча было перенесено на десять минут.

"Ковентри" замыкает турнирную таблицу с 36-ю очками, потеряв шансы остаться в третьем дивизионе. "Чарльтон" занимает 15-ю строчку, набрав 51 очко.
футбол, болельщики, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость "Фанаты английских клубов в знак протеста закидали поле игрушечными свиньями". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Russia Today

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" пройдет в воскресенье вечером. Фото AFP

Суперматч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" и другие поединки тура в Англии

Вчера, 21:38

Чемпионат Англии: расписание и результаты 33 тура, таблица Премьер-лиги

Футбол

Алексис Санчес. Фото AFP

Алексису Санчесу предлагают рекордную зарплату в истории чемпионата Англии

14 Апреля, 11:06

"Арсенал" предлагает своей звезде полтора миллиона долларов в месяц

Футбол

Новичок "Лестера". Фото skysports.com

Чемпион Англии "Лестер" подписал контракт с форвардом из любительского клуба

11 Апреля, 14:27

Джош Гордон выступал за "Стаффорд Рейнджерс" в седьмом дивизионе

Футбол

Игрока "Эвертона" избили в ночном клубе

10 Апреля, 16:20

Росс Баркли общался с неизвестным, а через несколько секунд уже лежал на полу

Футбол

В Англии футболист одним ударом трижды попал в перекладину и забил гол

10 Апреля, 10:19

Забавный инцидент произошел во второй лиге Англии

Футбол

Ромелу Лукаку. Фото AFP

Лидер "Эвертона" забил больше голов, чем все игроки аутсайдера чемпионата Англии

10 Апреля, 14:42

Ромелу Лукаку упрочил лидерство в бомбардирской гонке английской Премьер-лиги

Футбол

"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" при Шекспире

9 Апреля, 20:41

Команды на двоих забили шесть голов

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

Форвард "МЮ" Ибрагимович забил 250-й гол после 30-летия

9 Апреля, 19:53

За неполные 6 лет швед забил больше мячей, чем до 30-летия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования