Фанаты английских клубов в знак протеста закидали поле игрушечными свиньями
Болельщики выразили недовольство результатами команд
Joint protest between City fans and Charlton fans against the respective ownership. #PUSB #CAFC pic.twitter.com/6SIDwyCsol— Matty Roper (@M_Roper96) 14 апреля 2017 г.
Болельщики клубов третьего английского дивизиона "Ковентри Сити" и "Чарльтон Атлетик" перед матчем 43-го тура чемпионата провели акцию протеста против руководства клуба.
Как сообщает BBC Sport, болельщики, недовольные результатами своих команд, забросали поле пластиковыми свиньями.
Из-за этого начало матча было перенесено на десять минут.
"Ковентри" замыкает турнирную таблицу с 36-ю очками, потеряв шансы остаться в третьем дивизионе. "Чарльтон" занимает 15-ю строчку, набрав 51 очко.
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