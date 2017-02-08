Фанат "Ювентуса" специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч из окна палаты
Из многих палат больницы прекрасно видно все поле стадиона команды "Кротоне"
Болельщик "Ювентуса" придумал отличный способ посмотреть выездной матч любимой команды против "Кротоне".
Он подстроил госпитализацию в больницу Святого Джона, которая находится прямо у стадиона аутсайдера Серии А – из многих палат больницы прекрасно видно все поле.
Ранее он приезжал к стадиону "Кротоне" и хотел купить билеты, но провинциальный клуб выбил солдаут, и "тикетов" не осталось, сообщает Reggio Informa.
"Ювентус" одержал победу над "Кротоне" со счетом 2:0. Голы забили Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.
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