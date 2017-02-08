Фанат "Ювентуса" специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч из окна палаты

Сегодня, 23:06

Из многих палат больницы прекрасно видно все поле стадиона команды "Кротоне"

Фанат "Ювентуса" специально загремел в клинику, чтобы посмотреть матч из окна палаты

Болельщик "Ювентуса" придумал отличный способ посмотреть выездной матч любимой команды против "Кротоне".

Он подстроил госпитализацию в больницу Святого Джона, которая находится прямо у стадиона аутсайдера Серии А – из многих палат больницы прекрасно видно все поле.

Ранее он приезжал к стадиону "Кротоне" и хотел купить билеты, но провинциальный клуб выбил солдаут, и "тикетов" не осталось, сообщает Reggio Informa.

"Ювентус" одержал победу над "Кротоне" со счетом 2:0. Голы забили Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Кротоне

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Источник:

Eurosport

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