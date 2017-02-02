Facebook заблокировал профиль Романа Зозули

Сегодня, 23:33

Причина блокировки аккаунта футболиста сборной Украины неизвестна

Роман Зозуля. Фото Twitter
Роман Зозуля. Фото Twitter

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт нападающего "Бетиса" и сборной Украины Романа Зозули, который стал участником скандала с ультрас "Райо Вальекано". Причина блокировки профиля Зозули неизвестна. Днем страница футболиста работала.

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Аренда футболиста в "Райо" сорвалась из-за угроз фанатов, которые обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Поводом стала футболка с гербом Украины, в которой игрок прилетел в Испанию еще летом 2016 года.

В итоге Зозуля вернулся в расположение "Бетиса", за который, правда, теперь не сможет играть до лета.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

facebook, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Сегодня|Спорт

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