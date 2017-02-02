Facebook заблокировал профиль Романа Зозули

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт нападающего "Бетиса" и сборной Украины Романа Зозули, который стал участником скандала с ультрас "Райо Вальекано". Причина блокировки профиля Зозули неизвестна. Днем страница футболиста работала.

Аренда футболиста в "Райо" сорвалась из-за угроз фанатов, которые обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Поводом стала футболка с гербом Украины, в которой игрок прилетел в Испанию еще летом 2016 года.

В итоге Зозуля вернулся в расположение "Бетиса", за который, правда, теперь не сможет играть до лета.

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