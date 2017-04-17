Евгений Шахов – лучший игрок месяца в клубе ПАОК

Сегодня, 15:59

Болельщики высоко оценили игру украинского футболиста

Евгений Шахов. Фото ФК ПАОК
Евгений Шахов. Фото ФК ПАОК

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов стал лучшим игроком греческого клуба ПАОК в марте по версии болельщиков. 

За Евгения свой голос отдали почти 47% респондентов. Это первая индивидуальная награда Шахова в Греции. Недавно украинец забил мяч "Панатинаикосу", а перед тем помог клубу ПАОК добыть очень важную победу в матче с "Олимпиакосом".

Отметим, что в активе Евгения сейчас шесть мячей, две результативные передачи и 39 проведенных матчей в футболе греческого клуба.
футболист, ПАОК, Евгений Шахов

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XSport

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