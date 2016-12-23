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Евгений Левченко показал "ледовый футбол" в Исландии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/28_main.1482481190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/28_tn.1482481190.jpg Футбол Экс-игрок сборной Украины в Исландии принял на голову снежный шарик

Евгений Левченко показал "ледовый футбол" в Исландии (видео)

Сегодня, 10:19

Экс-игрок сборной Украины в Исландии принял на голову снежный шарик

Евгений Левченко. Фото Instagram
Евгений Левченко. Фото Instagram

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко проводит время в Исландии. Сегодня в одной из социальных сетей он похвастался тем, что сумел принять на голову снежный шарик. "Ледниковый футбол", – подписал видео Евгений.

Ранее Левченко снялся в фотосессии в поддержку геев.

Напомним, что 2002-2009 годах Левченко провел восемь матчей в составе сборной Украины.
Евгений Левченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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