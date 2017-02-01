Евгений Коноплянка выиграл в бильярд и обмотал соперника туалетной бумагой

Сегодня, 10:40

Экс-футболисты "Днепра" весело проводят свободное время

Коноплянка и Олейник. Фото Instagram
Коноплянка и Олейник. Фото Instagram

Два украинских легионера в чемпионате Германии, Евгений Коноплянка и Денис Олейник, весело проводят свободное от тренировок время. Футболисты сыграли в бильярд, победу одержал Коноплянка, который в наказание обмотал своего экс-партнера по "Днепру" туалетной бумагой и сделал из него мумию.

"Я же говорил тебе, Денис, не связываться со мной", – подписал фото Женя.

"Проигрывать надо уметь, это было смешно. Готовься на завтра", – добавил к своему фото Олейник.

Стоит отметить, что в комментариях футбольный менеджер Александр Панков предложил Олейнику не в бильярд играть, а учить английский.

Я же говорил тебе @denys_oliinyk22 не связываться со мной

Фото опубликовано (@konoplyanka.official)

бильярд, футболисты, Евгений Коноплянка, Денис Олейник

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FootBoom

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