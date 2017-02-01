Евгений Коноплянка выиграл в бильярд и обмотал соперника туалетной бумагой

Два украинских легионера в чемпионате Германии, Евгений Коноплянка и Денис Олейник, весело проводят свободное от тренировок время. Футболисты сыграли в бильярд, победу одержал Коноплянка, который в наказание обмотал своего экс-партнера по "Днепру" туалетной бумагой и сделал из него мумию.

"Я же говорил тебе, Денис, не связываться со мной", – подписал фото Женя.

"Проигрывать надо уметь, это было смешно. Готовься на завтра", – добавил к своему фото Олейник.

Стоит отметить, что в комментариях футбольный менеджер Александр Панков предложил Олейнику не в бильярд играть, а учить английский.