"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" при Шекспире

"Эвертон" одержал победу над "Лестером" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Голами в составе победителей отметились Том Дэвис (на 1-й минуте), Ромелу Лукаку (23, 57) и Фил Джагелка (41). У "Лестера" забивали Ислам Слимани (4) и Марк Олбрайтон (10).

"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" в чемпионате Англии, которая длилась пять матчей подряд. "Ириски" в следующем туре 15 апреля сыграют дома с "Бернли". "Лестер" в этот же день встретится на выезде с "Кристал Пэлас".