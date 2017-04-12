Эксперт: "В "Шахтере" Хочолава будет играть без права на ошибку"

Вчера "Шахтер" подписал 5-летний контракт с центральным защитником "Черноморца" и сборной Грузии Давидом Хочолавой. К команде Паулу Фонсеки 24-летний футболист присоединится с лета.

"Воскресная игра с "моряками" показала, что даже при минимуме моментов у соперника оборона "горняков" способна допустить максимум ошибок. Большую часть матча дончане играют на чужой половине поля, доминируют, но любая контратака соперника – валидол для тренера и болельщиков, – говорит экс-защитник "Шахтера", эксперт Александр Сопко. – Поэтому и идет поиск кандидатов, которые могут усилить игру и у которых есть перспектива. При всем уважении к Кучеру, лучшие его годы позади, а к Ракицкому проявляют предметный интерес европейские клубы. В этих условиях переформатирование задней линии команды назрело".

Соответствует ли Давид уровню "Шахтера"? "Это можно будет понять лишь тогда, когда он сыграет какой-то большой матч: либо еврокубок, либо классико с "Динамо", – считает Сопко. – По той игре, что Хочолава показывал в "Черноморце", видно, что он хорош в верховой борьбе, умеет "читать" игру. Но "Шахтер" – это все-таки другой уровень. Если в Одессе Хочолава может за матч выиграть 10 единоборств, а проиграть всего два, и это считается хорошим показателем, то в "Шахтере" у него будет условно три единоборства за матч, но он не имеет права проиграть ни одного. И вот эта игра без права на ошибку психологически очень поддавливает. Справится ли с этим новичок, посмотрим. Проблема нашего футбола, что у нас почти не осталось высококлассных центрбеков. Защитники сейчас больше уповают на командные действия, подстраховку, из-за чего очень потеряли в индивидуальном мастерстве".