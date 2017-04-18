Экс-звезда "Челси"" сыграл за индонезийский клуб нелегалом

У Майкла Эссьена не было разрешения на работу в стране

Полузащитник Майкл Эссьен провел матч в чемпионате Индонезии за свой новый клуб "Персиб". Однако у футболиста не было разрешения на работу в стране, сообщает L'Equipe.

Руководство клуба не успело подготовить необходимые документы к прошедшему матчу, после чего к нему обратились иммиграционные власти для разъяснения ситуации.

"Всем известно, что Майкл Эссьен – игрок мирового уровня, он не нелегал", – заявил наставник команды Умух Мучтар.

Эссьен, известный по выступлениям за "Лион", "Челси", "Реал" и "Милан", перешел в "Персиб" в марте 2017 года.