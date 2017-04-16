Экс-звезда "Барселоны" Вилья забил гол с центра поля в МЛС

Этот гол стал для испанского футболиста четвертым в шести проведенных матчах

Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья отметился шикарным голом с центра поля на 90-й минуте матча регулярного чемпионата MLS против "Филадельфии".

Отметим, что для 35-летнего испанца этот гол стал четвертым в шести проведенных матчах текущего сезона.

За свою карьеру Вилья выигрывал Лигу чемпионом с "Барселоной", а в составе сборной Испании становился чемпионов Европы и мира.