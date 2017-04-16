Экс-звезда "Барселоны" Вилья забил гол с центра поля в МЛС

Сегодня, 10:52

Этот гол стал для испанского футболиста четвертым в шести проведенных матчах


Форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья отметился шикарным голом с центра поля на 90-й минуте матча регулярного чемпионата MLS против "Филадельфии".

Отметим, что для 35-летнего испанца этот гол стал четвертым в шести проведенных матчах текущего сезона.

За свою карьеру Вилья выигрывал Лигу чемпионом с "Барселоной", а в составе сборной Испании становился чемпионов Европы и мира.
футбол, MLS, Давид Вилья, Нью-Йорк Сити

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