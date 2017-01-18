Экс-жена Тимощука: "Анатолий хотел, чтобы дочери учились в учреждении для деток с синдромом Дауна"

Бывшая жена капитана сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сделала шокирующее признание об поведении Анатолия к своим детям.

- Лет 20 назад, меня бы поразил ужас и страх реальности, которая меня ожидает, ибо я отрицала такую реальность вообще. Скажите мне в то время, что человек, которого я люблю, и в которого я верю, подаст два десятка судебных исков. Что отец шестилетних детей потребует от суда отправить их к психиатру, напишет абсолютную ложь, на мой взгляд, низкую и подлую, что его дети агрессивны и гиперактивны, а потом на суде будет желать, чтобы его дочери проходили подготовку к школе в учреждении для деток с поврежденным мозгом и синдромом Дауна... Здоровые, умные, живые, те самые дети, которыми еще недавно он хвастался, как они прекрасно владеют четырьмя языками...

Даже 10 лет назад никто б не поверил в то, что будет такой несуразный и больной конфликт между Россией и Украиной. И в этот непростой момент, Толик – взрослый гражданин, лидер и капитан национальной сборной, обремененный социальной ответственностью, декларирующий себя как истинный патриот, будет сомневаться ехать к раненым украинским солдатам. И в то же время самовольно выводить семейные финансы в Россию, открывать бизнес, регистрировать его на других лиц, зазывать людей в собственный ресторан поддерживать российских спортсменов, – возмущается Навроцкая.