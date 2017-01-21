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Экс-жена игрока сборной Украины Алиева: "У меня поломаны ребра, он бьет ногами и кулаками" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/3_main.1485026044.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/3_tn.1485026044.jpg Футбол Бывшего полузащитника "Динамо" и сборной съемочная группа застала спящим в детском комнате в окружении бутылок от пива

Экс-жена игрока сборной Украины Алиева: "У меня поломаны ребра, он бьет ногами и кулаками" (видео)

Сегодня, 21:13

Бывшего полузащитника "Динамо" и сборной съемочная группа застала спящим в детском комнате в окружении бутылок от пива

Александр Алиев с другом спит в детской комнате, вокруг - бутылки пива. Фото: кадр из видео
Александр Алиев с другом спит в детской комнате, вокруг - бутылки пива. Фото: кадр из видео

В скандальную историю снова угодил бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев. По словам его бывшей жены Татьяны (пара развелась в конце 2016 года), Александр часто бьет и оскорбляет ее.

Экс-супруги вместе с двумя совместными детьми и старшим ребенком Татьяны живут в одной квартире. Съемочная группа ТСН около восьми вечера застала Алиева спящим в детской комнате с другом, на полу лежали пустые бутылки от пива.

"Он не имеет права так унижать меня, бить меня при моих детях. Я действительно сегодня обратилась в социальную службу и попросила помочь. Потому что у моей дочки истерика, как и у моего маленького сына. Он говорит, что я плохая мать. Он постоянно унижает меня при них, он говорит: "Ваша мама – проститутка". У меня поломаны ребра, синяки на ноге. Он бьет ногами, бьет руками, бьет кулаками. Он просто не соображает, что делает", – сказала экс-жена Алиева.

"А вы ее проверили сейчас на этот, как его, на алкоголь? Возьмите и проверьте ее на алкоголь. А потом спросите, бил ли я ее. Она думает, что если она мать моих детей, то значит ей все позволено. Это не так. Бил ли я ее? Нет. Раньше, когда мы были муж и жена, – да, поднимал на нее руку, когда она выпивала. Синяки? Не знаю где она ходит. Может, она падает где-то, может она массажи делает, я не знаю. Может быть, ее кто-то бил", – прокомментировал Алиев.
Александр Алиев

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Источник:

Сегодня|Спорт

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