Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу заговорил об отставке из российского "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке
Главный тренер российского клуба "Зенит" Мирча Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке, если таковое последует после матча чемпионата России с московским "Спартаком".
Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со "Спартаком", про остальное – потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно", – сказал Луческу.
"Спартак" в воскресенье примет в Москве "Зенит" в матче 23-го тура российского чемпионата. Москвичи лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет восемь очков.
Румынский специалист, на протяжении последних 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" в мае 2016 года.
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