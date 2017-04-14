Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу заговорил об отставке из российского "Зенита"

Сегодня, 12:37

Главный тренер "Зенита" Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке

Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru
Мирча Луческу. Фото fc-zenit.ru

Главный тренер российского клуба "Зенит" Мирча Луческу заявил, что спокойно примет решение об отставке, если таковое последует после матча чемпионата России с московским "Спартаком".

Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со "Спартаком", про остальное – потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно", – сказал Луческу.

"Спартак" в воскресенье примет в Москве "Зенит" в матче 23-го тура российского чемпионата. Москвичи лидируют в турнирной таблице, отставание команды из Санкт-Петербурга составляет восемь очков.

Румынский специалист, на протяжении последних 12 лет тренировавший донецкий "Шахтер", возглавил "Зенит" в мае 2016 года.
чемпионат России, Зенит Санкт-Петербург, Мирча Луческу

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РСпорт

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