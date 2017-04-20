Экс-тренер "Лестера": "Эра "Барселоны" завершилась"

Сегодня, 14:27

Каталонцы бесславно покинули текущий розыгрыш Лиги чемпионов

Клаудио Раньери. Фото AFP
Клаудио Раньери. Фото AFP

После вылета "Барселоны" из розыгрыша Лиги чемпионов от "Ювентуса" экс-наставник "Лестера" Клаудио Раньери поделился своими мыслями на этот счет.

- Были эры "Манчестер Юнайтед", "Аякса", "Ювентуса", "Милана" и "Интера", – говорит Раньери. – Затем пришел черед "Барселоны" и "Реала". Однако теперь для "Барселоны" все кончено.

За последние 10 лет каталонцы шесть раз выиграли чемпионат Испании, четырежды – Кубок страны, пять Суперкубков Испании, по три раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" потерпела два разгромных поражения – от "ПСЖ" (0:4) и "Ювентуса" (0:3).
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Клаудио Раньери

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Источник:

sport.ua

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