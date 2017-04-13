Экс-тренер Артема Кравца в "Гранаде" возглавил сборную Алжира
Лукас Алькарас возглавил сборную Алжира и будет пытаться пробиться с ней на чемпионат мира-2018
Бывший главный тренер "Гранады" Лукас Алькарас возглавил сборную Алжира, сообщается на сайте Федерации футбола Алжира.
Последним клубом 50-летнего испанского специалиста была испанская "Гранада", за которую на правах аренды выступает украинский нападающий Артем Кравец.
В апреле Алькарас был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Пост главного тренер сборной Алжира стал вакантным в январе после того, как в отставку был отправлен бельгийский специалист Жорж Лекенс.
Сообщается, что Алькарас приступит к исполнению обязанностей в сборной Алжира в ближайшее время. Помогать специалисту будут Хесус Канадас и Мигель Анхель Кампос.
Ближайший матч в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сборная Алжира проведет в гостях 28 августа против команды Замбии. После двух сыгранных матчей в группе В алжирцы набрали одно очко и занимают последнее место.
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