Экс-тренер Артема Кравца в "Гранаде" возглавил сборную Алжира

Лукас Алькарас возглавил сборную Алжира и будет пытаться пробиться с ней на чемпионат мира-2018

Бывший главный тренер "Гранады" Лукас Алькарас возглавил сборную Алжира, сообщается на сайте Федерации футбола Алжира.

Последним клубом 50-летнего испанского специалиста была испанская "Гранада", за которую на правах аренды выступает украинский нападающий Артем Кравец.

В апреле Алькарас был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Пост главного тренер сборной Алжира стал вакантным в январе после того, как в отставку был отправлен бельгийский специалист Жорж Лекенс.

Сообщается, что Алькарас приступит к исполнению обязанностей в сборной Алжира в ближайшее время. Помогать специалисту будут Хесус Канадас и Мигель Анхель Кампос.

Ближайший матч в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сборная Алжира проведет в гостях 28 августа против команды Замбии. После двух сыгранных матчей в группе В алжирцы набрали одно очко и занимают последнее место.