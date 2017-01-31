Экс-игрок "Шахтера" Хюбшман пожелал "горнякам" выиграть Лигу Европы

Перед поединком "Шахтер" – "Яблонец" состоялось приятное событие. Футболисты, тренеры и персонал донецкой команды тепло встретили экс-"горняка", а ныне капитана "Яблонца" Томаша Хюбшмана. Чех выступал за "Шахтер" с 2004 по 2014 год и завоевал с ним 18 трофеев. Когда же соперники вышли на поле, Дарио Срна вручил Томашу именную футболку с цифрой 283 – количество матчей, проведенных за "оранжево-черных". А перед этим бывший полузащитник дал интервью shakhtar.com и передал привет донецким болельщикам.

– Томаш, рады вновь видеть тебя! Скучал по "горнякам"?

– Спасибо, я тоже очень рад вас видеть! Конечно, соскучился. Я провел в "Шахтере" 10 прекрасных лет, поэтому всегда с радостью вспоминаю команду и всех болельщиков.

– Какие наиболее яркие воспоминания, связанные с "Шахтером"?

– Самые лучшие – о друзьях, которые были в клубе. Помню все чемпионства, нашу победу в Кубке УЕФА. Всегда был рад играть за донецкую команду. Каждый сезон были поводы для радости не только у нас, но и у всех болельщиков.

– Как сложилась карьера после "Шахтера"?

– Вернулся в Чехию, в команду с большими амбициями и стремлением к завоеванию трофеев. "Яблонец" никогда не был чемпионом. В первый год, когда я пришел, мы заняли третье место. Хотели побороться за Лигу чемпионов, но немного не удалось. А после этого, последние полтора года, у нас не очень получается.

– Не ожидал, что еще встретишься с "горняками" на футбольном поле?

– Если честно, не ожидал. То, что на турнир в этом году попал "Шахтер", очень радует.

– С кем из ребят поддерживаешь общение?

– В команде еще много футболистов, с которыми мы вместе играли. Созваниваемся с Саней Кучером, Андреем Пятовым, Дарио Срной. Есть еще те, с кем общаемся, хотя и не видимся. Если есть возможность, всегда смотрю матчи дончан в еврокубках. В этом сезоне "Шахтер" выглядел очень достойно. Надеюсь, пройдет до конца и выиграет Лигу Европы.

– Помнишь, сколько поединков провел за "Шахтер"?

– Нет, если честно, никогда не считал и не думал об этом. Для меня важно было, чтобы команда добивалась успеха в каждом сезоне. А сколько я провел матчей – не самое главное.

– Что бы хотел сказать болельщикам?

– В первую очередь, конечно, хочу пожелать, чтобы скорее настал мир в Донбассе. Чтобы "горняки" могли вернуться в Донецк и играть на своей арене, чтобы болельщики всегда верили в свою команду. Что бы ни происходило, они всегда за нас очень хорошо болели и поддерживали "Шахтер".