Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии
"Бавария" одолела "Вольфсбург" (1:0) и вышла в четвертьфинал Кубка Германии
Футболисты мюнхенской "Баварии" победили "Вольфсбург" в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира.
Игра прошла во вторник в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея. Единственный мяч у баварцев на 18-й минуте забил экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста.
В другом матче 1/8 финала менхенгладбахская "Боруссия" нанесла гостевое поражение выступающему во второй бундеслиге "Гройтер Фюрту" – 2:0.
Своих соперников по четвертьфиналу "Бавария" и "Боруссия" узнают по результатам жеребьевки в среду.
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