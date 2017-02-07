Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии

"Бавария" одолела "Вольфсбург" (1:0) и вышла в четвертьфинал Кубка Германии

Футболисты мюнхенской "Баварии" победили "Вольфсбург" в матче 1/8 финала Кубка Германии и вышли в следующий раунд турнира.

Игра прошла во вторник в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего обладателя трофея. Единственный мяч у баварцев на 18-й минуте забил экс-игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста.

В другом матче 1/8 финала менхенгладбахская "Боруссия" нанесла гостевое поражение выступающему во второй бундеслиге "Гройтер Фюрту" – 2:0.

Своих соперников по четвертьфиналу "Бавария" и "Боруссия" узнают по результатам жеребьевки в среду.