Экс-игрок сборной Франции Сиссе официально обвинен в шантаже Матье Вальбуэны
Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность
Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе, подозревающийся в шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна, получил официальные обвинения от прокуратуры.
Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность.
Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды.
По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи.
Ранее по делу проходил форвард "Реала" Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.
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