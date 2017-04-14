Экс-игрок сборной Франции Сиссе официально обвинен в шантаже Матье Вальбуэны

Сегодня, 16:14

Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность

Джибриль Сиссе. Фото Instagram
Джибриль Сиссе. Фото Instagram

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе, подозревающийся в шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна, получил официальные обвинения от прокуратуры.

Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды.

По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи.

Ранее по делу проходил форвард "Реала" Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.

 
шантаж, футбол, Матье Вальбуэна, Джибриль Сиссе

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Источник:

soccer.ru

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