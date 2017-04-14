Экс-игрок сборной Франции Сиссе официально обвинен в шантаже Матье Вальбуэны

Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность

Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе, подозревающийся в шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна, получил официальные обвинения от прокуратуры.

Обвиняемый отрицает свою причастность к делу и намерен доказывать невиновность.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды.

По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи.

Ранее по делу проходил форвард "Реала" Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.