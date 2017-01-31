Экс-игрок "Металлиста" оштрафован на 10 200 грн за договорной матч

Сегодня, 17:57

21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение

Игроки &quot;Металлиста&quot; зарабатывали на сдаче матчей
Игроки "Металлиста" зарабатывали на сдаче матчей

Суд вынес приговор по делу бывшего игрока "Металлиста" U-21 Евгения Малика, который подозревался в организации договорных матчей.

Третий игрок молодежной команды "Металлиста" получил приговор суда по делу о договорных матчах. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10 200 гривен.

По информации "Футбол 24", это экс-игрок "Металлиста" U-21 Евгений Малик. Во время первого судебного заседания, напомним, судья отклонила мировое соглашение между прокурором и футболистом, которое предусматривало штраф 8500 грн, и отправила дело обратно в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, что ранее суд объявил приговор двум игрокам "Металлиста" U-21 по делу о договорных матчах. Евгений Малик стал третьим игроком "Металлиста", дело которого завершилось решением суда. Приговор суда уже услышали Даниил Соломаха и Руслан Ковток.
футбол, Металлист Харьков, договорной матч

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-игрок "Металлиста" оштрафован на 10 200 грн за договорной матч". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол 24

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Игроки "Металлиста" признаны виновными в участии в договорном матче

17 Сентября 2016, 13:16

Футболистов, признавших свою вину, оштрафовали на 8,5 тысяч гривен

Футбол

Фото ФК "Металлист"

Игроков молодежного состава "Металлиста" будут судить за договорные матчи

8 Сентября 2016, 16:11

Двум игрокам клуба сообщено о подозрении, материалы направлены в суд

Футбол

Александр Призетко. Фото ФК "Металист"

Тренер "Металлиста": "Я тоже деньги не получал, но у меня даже не было мыслей о договорных матчах"

19 Сентября 2016, 12:44

Александр Призетко считает, что своим решением суд только подбодрил футболистов на участие в договорняках

Футбол

Четыре матча "Металлиста" подозреваются в договорном характере

22 Сентября 2016, 17:44

Под подозрение попали 14 игроков молодежного и юношеского составов харьковского клуба

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования