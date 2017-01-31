Экс-игрок "Металлиста" оштрафован на 10 200 грн за договорной матч

Суд вынес приговор по делу бывшего игрока "Металлиста" U-21 Евгения Малика, который подозревался в организации договорных матчей.

Третий игрок молодежной команды "Металлиста" получил приговор суда по делу о договорных матчах. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10 200 гривен.

По информации "Футбол 24", это экс-игрок "Металлиста" U-21 Евгений Малик. Во время первого судебного заседания, напомним, судья отклонила мировое соглашение между прокурором и футболистом, которое предусматривало штраф 8500 грн, и отправила дело обратно в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, что ранее суд объявил приговор двум игрокам "Металлиста" U-21 по делу о договорных матчах. Евгений Малик стал третьим игроком "Металлиста", дело которого завершилось решением суда. Приговор суда уже услышали Даниил Соломаха и Руслан Ковток.