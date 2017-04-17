Экс-игрок "Карпат" рассказал об ужасах жизни в Украине

Словенский защитник "Урала" Грегор Балажиц рассказал о своем выступлении в Украине, где он играл за львовские "Карпаты" с 2011 по 2014 год.

- Честно скажу, в Украину не хотел ехать. Но в Словении в том клубе, где я играл, последние полгода не платили зарплату. В Словении такой закон в профессиональном футболе: ты каждый месяц должен платить налоги. А если зарплаты нет, то как быть? В тот момент моя игра понравилась скауту "Карпат". Надо было думать о своей жизни, о финансах, поэтому я поехал играть в Украину. Мог попросить деньги у родителей, но хотел самостоятельно зарабатывать, – цитирует Балажица сайт "Урала".



- Тяжело было привыкнуть к новому чемпионату?

- Я был молодым футболистом, и мне больше подходил техничный футбол. А в чемпионате Украины было много борьбы. Но тогда там был сильный чемпионат. Первый год мне было тяжело привыкнуть. Тяжело было привыкнуть и к бытовой жизни. Если сравнивать с Европой, то было ощущение, что вернулся на 20 лет назад. Мне все казалось странным. Но потом адаптировался и к футболу, и к жизни. Львов – красивый город. У меня там остались друзья.



- Что тебя больше всего удивило в Украине?

- Там в магазинах были продукты низкого качества. Инфраструктура там другая, дороги вообще... Прилетел во Львов, увидел аэропорт, как у нас вокзал. Подумал: "Что это такое?". Сумки бросали куда попало. Я как будто попал в другой мир.



- Расскажи самый интересный случай, произошедший с тобой в Украине.

- Однажды, когда у нас шла череда неудачных матчей, к нам на тренировку пришли болельщики. Они принесли зарезанного барана. Вот так вот. Там у людей совсем другой менталитет. Он сильно отличается от европейского. К этому тоже надо привыкнуть. В Украине у меня была своя машина со словенскими номерами. Полицейские меня постоянно останавливали, что-то выдумывали, требовали платить деньги. "Чудили" только так! Иногда меня проверяли на наличие в крови алкоголя. Надо было просто дыхнуть в лицо полицейскому. Раньше такого не видел.