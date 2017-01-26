Экс-игрок "Динамо" принес Бразилии победу над Колумбией в матче памяти "Шапекоэнсе" (фото)

Сегодня, 11:07

Вырученные от матча средства пойдут на помощь пострадавшим, а также родственникам жертв авиакатастрофы

Сборная Бразилии одержала победу над Колумбией в благотворительном товарищеском матче в память о жертвах авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе".

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счет бразильской сборной записал бывший динамовец Дуду.

Все средства, собранные от матча, пойдут на помощь пострадавшим, а также родственникам жертв авиакатастрофы в Колумбии, произошедшей 29 ноября.

Напомним, самолет, на борту которого находился 81 человек, потерпел крушение при перелете из Боливии в Колумбию. На борту воздушного судна находились футболисты "Шапекоэнсе", которые направлялись в Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против местного "Атлетико Насьональ".

Погибли 19 игроков этого клуба, трое выжили (Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето). Отметим, что пострадавшие присутствовали на этой игре.

Напомним, 22 января новый состав "Шапекоэнсе" провел первый матч после трагедии. Соперником стал действующий чемпион Бразилии "Палмейрас", а встреча завершилась вничью – 2:2.

БразилияКолумбия – 1:0
Гол: Дуду (47)

Бразилия: Вевертон, Жеромел, Фабиу Сантос (Жорже, 46), Фагнер, Родригу Кайу, Диегу Соуза (Луан Виейра, 63), Вильян (Диегу, 46), Лукас Лима (Густаву Скарпа, 69), Уоллас, Робинью (Родригинью, 46), Дуду (Камилу, 79).

Колумбия: Гонсалес, Ф.Агилар, Боканегра, Тесильо, Диас (Баланта, 62), А.Агилар (Куэльяр, 69), Торрес (Монтойя, 46), Урибе, Гутьеррес (Беррио, 46), Копете (Эрнандес Риверо, 62), Борха (Ранхель, 69).

Предупреждение: А.Агилар (33)
благотворительность, товарищеский матч, сборная Бразилии, сборная Колумбии, Шапекоэнсе

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