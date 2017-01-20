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Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев не рассматривает варианты из Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7903/14_main.1484932703.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/14_tn.1484932703.jpg Футбол Украинский ветеран надеется поиграть в Европе, Азии или Америке

Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев не рассматривает варианты из Украины

Сегодня, 19:18

Украинский ветеран надеется поиграть в Европе, Азии или Америке

Олег Гусев. Фото AFP
Олег Гусев. Фото AFP

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что пока не рассматривает вариант продолжения своей карьеры в Украине.

"Все именно так, как сказал мой агент. И не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры в Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю", – сказал Гусев.

Напомним, ранее агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке.

Гусев выступал в составе "Динамо" с 2003 года. В конце 2016-го у него истек срок контракта с киевлянами, который решили не продлевать.
футбол, Олег Гусев

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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