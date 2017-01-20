Экс-игрок "Динамо" Олег Гусев не рассматривает варианты из Украины

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев заявил, что пока не рассматривает вариант продолжения своей карьеры в Украине.

"Все именно так, как сказал мой агент. И не хотелось бы пока что-либо конкретизировать в плане названий клубов. Продолжение карьеры в Украине? Пока такой вариант я не рассматриваю", – сказал Гусев.

Напомним, ранее агент футболиста Вадим Шаблий заявил, что Гусев может продолжить карьеру в Европе, Азии или Америке.

Гусев выступал в составе "Динамо" с 2003 года. В конце 2016-го у него истек срок контракта с киевлянами, который решили не продлевать.