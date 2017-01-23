Экс-футболист киевского "Динамо" собрался работать учителем физкультуры

Крутой поворот в жизни и карьере полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины конца 1990-х-начала 2000-х Артема Яшкина.

"Я уже год как не тренирую, – признался Яшкин, который ранее работал в академии "Динамо". – Собираюсь пойти в школу учителем физкультуры. А параллельно ходить на курсы массажистов".

У 41-летнего экс-футболиста есть диплом категории А, который позволяет возглавлять клубы Первой и Второй лиг, или же работать в Премьер-лиге ассистентом главного тренера.

Однако Яшкин настроен скептически:

- В принципе, мне бы хотелось поработать. Но сейчас очень много опытных тренеров, которые также хотят это сделать. У каждого есть свой агент, который проталкивает. Поэтому конкуренция не среди тренеров, а среди тех, кто проталкивает. У кого такого человека нет, тот сначала пойдет в детскую спортивную школу, а затем остановится.