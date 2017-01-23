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Экс-футболист киевского "Динамо" собрался работать учителем физкультуры http://www.segodnya.ua/img/article/7908/74_main.1485174803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/74_tn.1485174803.jpg Футбол Артем Яшкин рассказал, почему сейчас трудно найти тренерскую работу

Экс-футболист киевского "Динамо" собрался работать учителем физкультуры

Сегодня, 14:33

Артем Яшкин рассказал, почему сейчас трудно найти тренерскую работу

Артем Яшкин. Фото football24.ua
Артем Яшкин. Фото football24.ua

Крутой поворот в жизни и карьере полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины конца 1990-х-начала 2000-х Артема Яшкина.

"Я уже год как не тренирую, – признался Яшкин, который ранее работал в академии "Динамо". – Собираюсь пойти в школу учителем физкультуры. А параллельно ходить на курсы массажистов".

У 41-летнего экс-футболиста есть диплом категории А, который позволяет возглавлять клубы Первой и Второй лиг, или же работать в Премьер-лиге ассистентом главного тренера.

Однако Яшкин настроен скептически:

- В принципе, мне бы хотелось поработать. Но сейчас очень много опытных тренеров, которые также хотят это сделать. У каждого есть свой агент, который проталкивает. Поэтому конкуренция не среди тренеров, а среди тех, кто проталкивает. У кого такого человека нет, тот сначала пойдет в детскую спортивную школу, а затем остановится.
учитель, Сборная Украины, Динамо Киев, Артем Яшкин

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Источник:

Футбол 24

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