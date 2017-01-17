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Экс-форвард сборной Украины перейдет в "Ростов" http://www.segodnya.ua/img/article/7890/42_main.1484657110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/42_tn.1484657110.jpg Футбол Марко Девич покинул "Рубин" в качестве свободного агента

Экс-форвард сборной Украины перейдет в "Ростов"

Сегодня, 14:45

Марко Девич покинул "Рубин" в качестве свободного агента

Марко Девич играл на Евро-2012. Фото AFP
Марко Девич играл на Евро-2012. Фото AFP

Футбольный клуб "Ростов" договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский "Рубин" решил не продлевать с ним соглашение.

За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

С 2005 года и до переезда в "Рубин" Девич выступал за "Волынь", "Металлист", "Шахтер". В 2008 году получил гражданство Украины и начал выступать за сборную – на его счету 7 голов в 25 встречах.
футбол, Марко Девич, ФК Ростов

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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