Экс-форвард сборной Украины перейдет в "Ростов"

Футбольный клуб "Ростов" договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре казанский "Рубин" решил не продлевать с ним соглашение.

За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.

С 2005 года и до переезда в "Рубин" Девич выступал за "Волынь", "Металлист", "Шахтер". В 2008 году получил гражданство Украины и начал выступать за сборную – на его счету 7 голов в 25 встречах.