Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин назначен главным тренером немецкого клуба
Первой командой украинского специалиста стал любительский клуб "Бюдерих"
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил немецкий футбольный клуб "Бюдерих".
Воронин сменил на этом посту ушедшего в отставку Дирка Хаусвальда. Первый официальный матч украинца в качестве тренера состоится в начале марта.
"Бюдерих" имеет статус любительской команды и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. После 19 туров текущего чемпионата клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая шесть очков лидеру – МСВ "Дюссельдорф I".
Воронин выступал в чемпионате Германии в 1995-2007, 2012-2013 годах за менхенгладбахскую "Боруссию", "Байер", "Майнц", "Герту" и "Фортуну". В сезоне-2002/03 он стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. Также поиграл за "Ливерпуль" и московское "Динамо".
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