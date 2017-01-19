Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин назначен главным тренером немецкого клуба

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин возглавил немецкий футбольный клуб "Бюдерих".

Воронин сменил на этом посту ушедшего в отставку Дирка Хаусвальда. Первый официальный матч украинца в качестве тренера состоится в начале марта.

"Бюдерих" имеет статус любительской команды и выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. После 19 туров текущего чемпионата клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая шесть очков лидеру – МСВ "Дюссельдорф I".

Воронин выступал в чемпионате Германии в 1995-2007, 2012-2013 годах за менхенгладбахскую "Боруссию", "Байер", "Майнц", "Герту" и "Фортуну". В сезоне-2002/03 он стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги. Также поиграл за "Ливерпуль" и московское "Динамо".