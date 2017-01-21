Экс-форвард "Днепра" отказался от 48 млн евро в Китае
Никола Калинич решил продолжить карьеру в "Фиорентине"
Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что решил остаться в итальянском клубе, несмотря на выгодное предложение из Китая.
"Меня все подталкивали к переходу в Китай, но я остаюсь", – сказал Калинич.
Клуб остался доволен решением игрока и заявил, что никогда не вел переговоров о его продаже.
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал Калиничу четырехлетний контракт на 48 миллионов евро и готов был заплатить итальянцам 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Калинич провел за "Фиорентину" 19 матчей и забил 9 голов.
До переезда в Италию Калинич пять сезонов провел в "Днепре"
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