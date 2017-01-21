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Экс-форвард "Днепра" отказался от 48 млн евро в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7904/40_main.1484991820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/40_tn.1484991820.jpg Футбол Никола Калинич решил продолжить карьеру в "Фиорентине"

Экс-форвард "Днепра" отказался от 48 млн евро в Китае

Сегодня, 11:42

Никола Калинич решил продолжить карьеру в "Фиорентине"

Калинич забивает &quot;Интеру&quot;. Фото AFP
Калинич забивает "Интеру". Фото AFP

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что решил остаться в итальянском клубе, несмотря на выгодное предложение из Китая.

"Меня все подталкивали к переходу в Китай, но я остаюсь", – сказал Калинич.

Клуб остался доволен решением игрока и заявил, что никогда не вел переговоров о его продаже.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал Калиничу четырехлетний контракт на 48 миллионов евро и готов был заплатить итальянцам 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Калинич провел за "Фиорентину" 19 матчей и забил 9 голов.

До переезда в Италию Калинич пять сезонов провел в "Днепре"
футбол, Фиорентина, Никола Калинич

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