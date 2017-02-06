Экс-форвард "Динамо" Андре со второй попытки не сумел закрепиться в Европе

Сегодня, 10:50

Футболист после непродолжительного периода в Португалии возвращается на родину в Бразилию

Андре. Фото ФК &quot;Спорт Ресифи&quot;
Андре. Фото ФК "Спорт Ресифи"

Бразильский нападающий лиссабонского "Спортинга" Андре продолжит карьеру на родине.

Как сообщает официальный сайт "Спорт Ресифи", клуб приобрел у "Спортинга" 70% экономических прав на игрока.

Кроме того, бразильский клуб заключил с Андре предварительный 5-летний контракт.

Ожидается, что воспитанник "Сантоса" уже завтра прибудет в Ресифи, а во вторник состоится его официальная презентация в качестве новичка команды.

Интересно, что ранее Андре уже выступал за Спорт Ресифи – с июня по декабрь 2015 года на правах аренды из "Атлетико Минейро".

В текущем сезоне бразилец, присоединившийся к "Спортингу" только летом 2016 года, отыграл за лиссабонцев во всех турнирах 14 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Напомним, что с 2010 по 2012 годы 26-летний форвард принадлежал киевскому "Динамо", однако полтора из этих двух лет он провел в аренде в других клубах, после чего был продан в бразильский "Атлетико Минейро".
футбол, чемпионат Бразилии, чемпионат Португалии, Спортинг, Спорт Ресифи

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Источник:

Football.ua

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