Экс-форвард "Динамо" Андре со второй попытки не сумел закрепиться в Европе
Футболист после непродолжительного периода в Португалии возвращается на родину в Бразилию
Бразильский нападающий лиссабонского "Спортинга" Андре продолжит карьеру на родине.
Как сообщает официальный сайт "Спорт Ресифи", клуб приобрел у "Спортинга" 70% экономических прав на игрока.
Кроме того, бразильский клуб заключил с Андре предварительный 5-летний контракт.
Ожидается, что воспитанник "Сантоса" уже завтра прибудет в Ресифи, а во вторник состоится его официальная презентация в качестве новичка команды.
Интересно, что ранее Андре уже выступал за Спорт Ресифи – с июня по декабрь 2015 года на правах аренды из "Атлетико Минейро".
В текущем сезоне бразилец, присоединившийся к "Спортингу" только летом 2016 года, отыграл за лиссабонцев во всех турнирах 14 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
Напомним, что с 2010 по 2012 годы 26-летний форвард принадлежал киевскому "Динамо", однако полтора из этих двух лет он провел в аренде в других клубах, после чего был продан в бразильский "Атлетико Минейро".
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