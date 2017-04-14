Эхо четвертьфиналов Лиги чемпионов: сотня Криштиану, слезы Шекспира и роль Меркель

"Реал" на выезде обыграл "Баварию", "Боруссия" после взрывов у автобуса уступила "Монако", а "Лестер" проиграл в Испании из-за "левого" пенальти

Кто бы мог подумать, что "Бавария" будет счастлива проиграть дома "Реалу" со счетом 1:2 (Видаль 25 — Роналду 47, 77).

Мы рады, что уступили всего в один мяч, — признался Томас Мюллер. — Таким образом, в Мадриде 18 апреля у нас еще будет шанс все исправить".

Форвард мюнхенцев прав. "Сливочные" могли выиграть и 5:1, что убило бы интригу. А так, Анчелотти сохраняет оптимизм:

Надеюсь, вернутся в строй Хуммельс и Левандовский".

Но, видимо, с пресловутым немецким характером у "Баварии" таки нелады, если команду выбивает из седла нереализованный Видалем пенальти в раздевалку при счете 1:0. Лавры героя вместо чилийца примерил Криштиану, став первым игроком, наколотившим в турнирах под эгидой УЕФА сотню голов. У Месси, к слову, 97. Между 99-м и 100-м мячами Роналду у "Баварии" был удален Мартинес, что сделало мюнхенцев такими беспомощными, какими их давно не видел мир. От разгрома хозяев спас Нойер.

Он был стеной", — сказал Зидан, обыграв своего учителя Анчелотти.

Счет 2:1 делает Мадрид хозяином ситуации в ответке, – сказал нам эксперт Олег Федорчук. – "Реал" заточен на контратаку, это их фирменное блюдо. Там игроки невероятно быстро вылетают вперед. Тем более Зидан полжизни провел в Италии и знает, как действовать от обороны. Шансы — 60 на 40 — в пользу "сливочных".

ДАЕШЬ ВИДЕОПОВТОРЫ! На применении этого технического новшества в Лиге чемпионов сейчас, наверное, больше всего настаивают фаны дортмундской "Боруссии", получившей гол из офсайда от "Монако" (2:3), а также "Лестера". В ворота "лисов" шведский судья-миллионер Эрикссон назначил левый пенальти – фол на Гризманне был до штрафной. Антуан не промахнулся с точки, принеся "Атлетико" домашнюю победу – 1:0.

Рефери должен понять, что ему нельзя додумывать такие вещи, – обескуражен коуч "лисов" Шекспир. – Его решение может стоить нам полуфинала".

А тренер "Боруссии" Тухель после дортмундских 2:3 с "Монако" "наехал" на УЕФА. По его мнению, нельзя было уже на следующий день играть матч, не состоявшийся во вторник из-за террористической атаки на команду. Как сказал один из игроков Нури Шахин, он просто не мог думать о футболе.

УЕФА поступил так, будто в автобус "Боруссии" кинули бутылку пива, – говорит коуч дортмундцев. – О переносе нас никто не спрашивал, извещение пришло sms-кой".

Впрочем, в УЕФА заявили, что решение было согласовано с обоими клубами.А по данным Bild, на скором проведении матча, как лучшем ответе на террор, настаивала Ангела Меркель.