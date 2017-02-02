Египет в серии пенальти обыграл Буркина-Фасо и вышел в финал Кубка Африки (фото,видео)

Сегодня, 00:22

Во втором полуфинальном маче встретятся Камерун и Гана


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Сборная Египта стала первым финалистом Кубка Африканских наций 2017 года, который проходит в Габоне.

 В полуфинале египтяне в серии пенальти переиграли команду Буркина-Фасо.

Основное время завершилось ничьей – 1:1. У Египта забитым мячом отличился Мохаммед Салах, у Буркина-Фасо – Аристид Бансе.

А в серии пенальти точнее с 11-метровой отметки били египетские футболисты – 4:3.

В финале Египет сыграет с победителем матча Камерун – Гана. Второй полуфинал состоится завтра. Начало матча – в 21:00.

Буркина-Фасо – Египет – 1:1 (3:4 пен)
Голы: Бансе (73) – Салах (66)

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре, 103), Траоре, Траоре (Диавара, 80).

Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда, 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи, 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер, 107).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения: Фатхи (40), Кахраба (54), Траоре (86), Яго (98).

ОБЗОР МАТЧА

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ
футбол, Кубок Африки, сборная Буркина-Фасо, сборная Египта

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Источник:

Сегодня|Спорт

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