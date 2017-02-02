Египет в серии пенальти обыграл Буркина-Фасо и вышел в финал Кубка Африки (фото,видео)

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Во втором полуфинальном маче встретятся Камерун и Гана

Сборная Египта стала первым финалистом Кубка Африканских наций 2017 года, который проходит в Габоне.

В полуфинале египтяне в серии пенальти переиграли команду Буркина-Фасо.

Основное время завершилось ничьей – 1:1. У Египта забитым мячом отличился Мохаммед Салах, у Буркина-Фасо – Аристид Бансе.

А в серии пенальти точнее с 11-метровой отметки били египетские футболисты – 4:3.

В финале Египет сыграет с победителем матча Камерун – Гана. Второй полуфинал состоится завтра. Начало матча – в 21:00.

Буркина-Фасо – Египет – 1:1 (3:4 пен)

Голы: Бансе (73) – Салах (66)

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Яго, Коне, Туре, Каборе, Накульма, Бансе (Траоре, 103), Траоре, Траоре (Диавара, 80).

Египет: Эль-Хадари, Габер, Хегази, Фатхи, Кахраба (Уарда, 74), Салах, Эль-Саид, Хамед, Трезеге (Собхи, 85), Салах, Аль-Мухаммади (Габер, 107).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения: Фатхи (40), Кахраба (54), Траоре (86), Яго (98).

ОБЗОР МАТЧА

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ