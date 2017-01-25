Египет в матче за первое место в группе обыграл Гану на Кубке Африки

Вчера, 23:06

Матч сборных Мали и Уганды турнирного значения не имел

Фото AFP
Фото AFP

На Кубке Африканских наций 2017 года, который проходит в эти дни в Габоне, завершился групповой этап.

В заключительных матча группы В сборная Египта благодаря голу Мохаммеда Салаха обыграла команду Ганы и обошла их в турнирной таблице.

Мали и Уганда заранее потеряли шансы на выход из группы, поэтому их матч, завершившийся вничью, уже ничего не решал.

ЕгипетГана – 1:0
Гол: Салах (11)

Мали – Уганда – 1:1
Голы: Мия (70) – Биссума (74)
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Источник:

Сегодня|Спорт

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